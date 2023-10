Gattini intrappolati in un condizionatore: salvati dai vigili del fuoco

Erano intrappolati all’interno di un condizionatore e sarebbero stati destinati a morte certa. Tre piccoli micetti di appena 40 giorni sono stati messi in salvo grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Pescara. L’allarme è partito da un vero e proprio amante dei gatti, il signor Antonio Di Marco, di professione meccanico ma di vocazione curatore dei mici.

Ha avvertito il miagolio su una terrazza condominiale sita in via Gabriele D’Annunzio. Da qui si è messo subito in moto avvisando i vigili del fuoco della situazione pericolosa in cui si erano cacciati i tre cuccioli, intrappolati nel condizionatore ormai da giorni.

L’intervento tempestivo gli ha restituito la vita e la possibilità di scorrazzare anche una volta. I micetti ora sono in protezione e fuori da ogni pericolo. Un lieto fine inaspettato ma fortemente voluto da un vero amante degli animali.