Gattini da adottare: Polly e Leo cercano casa

Sono giovani, divertenti e socievoli: Polly e Leo cercano casa. Sono due piccoli gattini, rispettivamente di 2 anni e 4 mesi, pronti a dare amore a chi se ne prenderà cura.

Polly

Polly è una gatta di 2 anni dal manto bianco e nero. È amente socievole con le persone, conosciuti e sconosciuti, è molto giocherellona, non è difficile vederla mentre corre facendo versi con un gioco tra le fauci. La gattina nonostante il suo spettacolare carattere, è stata lasciata fuori casa dai suoi precedenti proprietari che, al momento del trasloco, hanno deciso di non includerla nel cambio dimora.

Polly è stata recuperata ma attende da tempo un'adozione. Perfetta in una famiglia che abbia voglia di dedicarle tempo con giochi e coccole, è adatta anche come compagna di giochi per i bimbi.

Polly si trova in provincia di Pescara, viene ceduta vaccinata, sterilizzata, fiv e felv negativa, per info whatsapp 333 925 2279.

Leo

Leo è un gatto dalla faccia tonda e gli occhi vispi. Si contraddistingue per la sua particolarissima colorazione che si chiama Black smoke: pelo grigio scuro con sottopelo bianco e tigratura nera. Si tratta di un manto piuttosto raro nei gatti meticci. Da 2 mesi Leo cerca casa.

È un gattino estremamente socievole, dolce e giocherellone. L'ideale per lui sarebbe una famiglia con altri animali giocherelloni o con bimbi che abbiano voglia di giocare con lui.

Leo attualmente ha 4 mesi, viene ceduto sverminato, vaccinato ed in perfetta salute. Si trova a Pescara per info whatsapp 3404736546.