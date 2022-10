Successo in piazza Sacro Cuore per la festa di San Francesco dedicata agli animali [FOTO]

Successo in piazza Sacro Cuore per la Festa di San Francesco, protettore degli animali, organizzata dal Dog Village.

Don Antonio D’Antonio, della parrocchia Regina della Pace, ha benedetto gli animali presenti e i loro “accompagnatori”.

Poi si è svolta la passerella “Romeo e Giuletta” ovvero l’occasione di accompagnare il proprio amico animale, presentarlo e raccontare in breve le sue particolarità, quello che lo distingue tra mille.

Una giuria ha poi assegnato i premi. Ma non è stato solo un pomeriggio all’insegna della festa e della convivialità ma anche un giorno dedicato al microchip gratuito, grazie ai veterinari resisi disponibili, e per fornire informazioni riguardanti adozioni e possibilità di svolgere attività di volontariato. Per tutta la durata della festa è stato presente un’Interprete di Lis (lingua dei segni italiana) così che anche gli amanti degli animali non udenti hanno potuto godere e vivere pienamente questa festa.

«Abbiamo anticipato la ricorrenza del Wad - World Animal Day, la Giornata Mondiale degli Animali», dice l'assessore Nicoletta Di Nisio, «che si festeggia il 4 ottobre ma che, quest’anno, capita in giorno feriale. Approfitto per ricordare - se desiderate un animale - di farlo adottando uno dei tantissimi animali che, purtroppo, non hanno ancora una casa e sono ospitati nei canili e di compiere questa scelta in maniera responsabile: avere un animale significa prendersene cura per sempre, sia quando sta bene che quando si ammala. Vogli anche ricordare le parole di San Francesco: Laudato sie, mì Signore cum tucte le Tue creature, tutte le creature appunto, anche gli animali, che San Francesco chiamava “i nostri fratelli più piccoli».