Quattro cuccioli da salvare: gattini cercano casa

Si trovano a Pescara e hanno bisogno di una casa e l’amore di una famiglia. Sono quattro cuccioli salvati dalla strada da una signora che, da sola, si occupa di una colonia di oltre cinquanta gatti, tutti sterilizzati ed accuditi ogni giorno, e che ora si sta occupando anche di questi piccolini.

I gattini hanno due mesi, sono stati spulciati e sverminati, sono svezzati e usano correttamente la lettiera per i loro bisogni. Sono pronti per essere adottati.

I due gatti rossi sono maschi, le altre due tartarugate sono femmine.

La volontaria Rosanna Russo, che li ha salvati, afferma:

“Godono ottima salute e mangiano come lupetti affamati. Sono giocherelloni e molto affettuosi. Una vera e propria pet therapy per chiunque abbia bisogno di amore e contatto con l'innocenza allo stato puro. Gli animali sono sì impegnativi, ma ricambiano tutto ciò che noi diamo loro con un amore immenso che inonda il cuore di gioia. I gatti, poi, sono speciali perché oltre ad essere affettuosi, sono curiosi e divertenti. Con un gatto in casa, o con due che sarebbe meglio, non ci si annoia mai.”

La signora Rosanna, inoltre, ha catturato e sterilizzato anche la mamma. Da precisare che la mamma di questi gattini non era una gatta della sua colonia, viveva in un giardino condominiale nella zona.

Per questi gattini si cerca un’adozione, meglio ancora se in coppia, a Pescara o zone limitrofe. Per info 347 189 2854.