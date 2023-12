Cuccioli abbandonati in uno scatolone a Cepagatti: si cercano adozioni

Necessitano di una casa, di una famiglia, di un’adozione. Sono tre cuccioli abbandonati nella giornata di ieri, 18 dicembre, in una contrada di Cepagatti.

Lo fa sapere il gruppo Cepa-Cani&Gatti, che denuncia anche il problema dei continui abbandoni nelle campagne del paese e del randagismo.

In questo caso a essere lasciati soli e affamati in uno scatolone sono tre cagnolini di quasi 3 mesi, futura taglia media. Sono stati abbandonati nel cuore della notte, stretti in un cartone con uno straccio piccolo e bagnato a fare da coperta.

Come da foto, i due bianchi sono maschi, la femmina ha il manto bianco e nero.

Non hanno trovato uno stallo e l’associazione è già piena, a causa dei precedenti abbandoni. Ecco perché i tre cagnolini sono stati consegnati temporaneamente alla Asl veterinaria di Pescara, che dovrebbe procedere con la prassi sanitaria.

I cuccioli hanno bisogno di un’adozione, anche separata. Chiunque voglia dare una mano, può il numero 3283598425 (solo Whatsapp).