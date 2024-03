Cucciolata da record: nati 16 cuccioli di dobermann in un allevamento di Pescara

Nei giorni scorsi sono nati in allevamento 16 dobermann. Una cucciolata da record che ha suscitato grande interesse tra gli amanti della razza e gli allevatori professionisti.

I cuccioli, venuti alla luce nell’allevamento Gran Sasso d’Abruzzo, a Pescara, sono sani e crescono bene. Sono nati dal campione del mondo 2022, nonché vincitore di numerosi premi e trofei, Igor del Gran Sasso d'Abruzzo, e la sua compagna, una dobermann di nome Lady Moon.

Un traguardo importante, un record ottenuto grazie al duro e attento lavoro dei proprietari dei due cani. Ciò dimostra quanto sia fondamentale la cura adeguata e la corretta selezione genetica dei partner riproduttori.

L'anno scorso Igor del Gran Sasso d'Abruzzo e Lady Moon hanno già regalato al mondo 12 bellissimi cuccioli, alcuni dei quali hanno iniziato la loro carriera lavorativa ed espositiva e hanno già ottenuto ottimi risultati.

I proprietari ripongono grandi speranze in questa cucciolata, considerata un record in Abruzzo e una delle più numerose cucciolate di dobermann in Italia.

Il dobermann pinscher è una razza canina nota per le sue eccezionali qualità fisiche, per l’eleganza, l'enorme forza e l'istinto protettivo. E i proprietari sono felici che i loro cani continuino a trasmettere le loro eccezionali qualità ai loro figli.

L'Abruzzo è ormai conosciuto non solo per le sue bellezze paesaggistiche e il suo patrimonio culturale, ma anche come luogo di successi da record nel mondo dobermann.