Un lettore: "Nessun controllo sugli escrementi degli animali, propongo una tassa su chi possiede i cani"

Un nostro lettore protesta per la mancanza di civiltà (e di controllo da parte degli organi preposti) relativamente agli escrementi degli animali, in primis i cani, che non vengono raccolti da terra dai padroni come invece prevede la normativa. Il risultato è facilmente immaginabile, tra le carenze igienico-sanitarie e il rischio di calpestare le "cacche".

Questo è ciò che ci scrive il cittadino: "Prima passeggiata del 2023 tra escrementi di animali: nessun controllo e assenza di pulizia dei marciapiedi, invasi di pupù. Ci troviamo in via Celestino V, a Pescara". Ovviamente la problematica si presenta non solo qui, ma in varie zone della città. Poi l'uomo conclude con una proposta shock: "Ci vorrebbe una tassa su chi possiede i cani".