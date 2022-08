Come tagliare le unghie al cane passo dopo passo

I padroni di animali, spesso alle prime armi, si chiedono spesso se e come tagliare le unghie al cane. È una procedura che non va sempre effettuata. Tutto dipende dal tipo di cane, se esce spesso oppure meno. Un pet che va sempre in giro non ha bisogno quasi mai del taglio, perché le unghie si consumano attraverso l’attrito sul terreno. Un cane anziano che non deambula, o cammina poco, ha invece bisogno del taglio delle unghie. Questo dovrà avvenire sempre seguendo la naturale curvatura dell’unghia.

Il taglio delle unghie del cane è un’operazione piuttosto difficoltosa. Per poter iniziare questa procedura, bisogna dotarsi della giusta attrezzatura. Le tronchesi si possono trovare nei pet shop: attenzione alla misura, che varia a seconda della razza del cane.

È utile preparare ovatta imbevuta con acqua ossigenata, se dovesse uscire del sangue. Se si tratta della prima volta, chiedete aiuto a un’altra persona.

Quando tagliare?

In genere non si taglia perché il cane consuma le unghie camminando. In questo modo si accorceranno naturalmente. Per capire se sono corte il giusto, bisogna verificare se la punta delle unghie tocca il pavimento. In caso di contatto, è lunga; se non tocca a terra, è corta e non va tagliata.

Bisogna poi prestare attenzione a speroncini posteriori e pollice delle zampe anteriore, perché sono posti più in alto, quindi si consumano più difficilmente.

Come effettuare il taglio senza danni

Osservando le unghie del cane, si noterà una parte rosa dove sta la vena, e una parte bianca, che è quella da tagliare.

E i cani con le unghie nere? Il compito diventa più arduo e si consiglia di tagliare solo dopo aver verificato la reale necessità. Mai arrivare vicino alla vena, piuttosto distanziarsi di un paio di millimetri.

Le unghie vanno tagliate in obliquo. Si consiglia di tenere sempre saldamente la zampa e il dito del cane con una mano e tagliare in modo deciso.

In caso di sanguinamento, bisogna disinfettare e fare un bendaggio, così da permettere il coagulo.

Se non vi sentite pronti o il vostro cane fa fatica a stare fermo, conviene rivolgersi a un bravo toelettatore o al veterinario.