Un carrellino per Merlino: raccolta fondi per aiutarlo a camminare senza trascinarsi

Merlino è un cane che compirà un anno il prossimo 14 febbraio. Si trova al canile di Sulmona e necessita di un carrellino per camminare, senza trascinare le zampe posteriori. Per questo motivo è iniziata una raccolta fondi per raggiungere la quota di 800 euro e procedere all’acquisto del carrellino per il cane.

Per potersi muovere e giocare, magari conoscendo anche la sua nuova famiglia, Merlino ha bisogno di questo strumento.

Il giovane Merlino è stato recuperato pieno di zecche e pulci con un evidente problema alle zampe. Dopo averlo curato e rimesso in sesto, è finalmente anche arrivata la diagnosi: Merlino è nato con una vertebra in meno e, per mano dell’uomo, ha ricevuto diverse fratture inoperabili nel posteriore.

Dopo un anno circa di fisioterapia e visite ortopediche per Merlino è giunto il momento di muoversi, ma con l’ausilio di uno strumento. Il peso di Merlino è di 19kg e le zampe non reggono più il troppo peso costringendo a trascinare una delle zampe posteriori.

Viste le ferite che si sta creando, in accordo con fisioterapista e ortopedico, il carrellino è la miglior soluzione, che anche lo stesso cane, durante una prova, ha mostrato di apprezzare.

Per lui è stata quindi aperta una raccolta fondi, a cui è possibile partecipare accedendo a questo link: https://www.gofundme.com/f/un-carrellino-per-merlino

Merlino cerca casa: è autonomo, fa i bisogni da solo ed è un cane abbastanza normale se non fosse per la sua andatura un bel po’ storta. Per info, adozione e video 3426325951