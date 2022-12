Cani e gatti da adottare a dicembre: vi presentiamo Tyson Il Moro, Giulio Golia e Diesel

A Natale possiamo fare tanto per chi ci circonda, per chi non conosciamo e anche per gli animali che si trova all’interno dei canili e dei rifugi. Per questo oggi vogliamo presentarvi Tyson Il Moro, Giulio Golia e Diesel, cani e gatti che non vedono l’ora di essere adottati. Sono esseri speciali che oltre a ricevere amore sono pronti a donare tanto affetto e a riempire le vostre giornate.

Tyson Il Moro

Tyson Il Moro si è ritrovato nel suo box tutto da solo. A fargli compagnia c’era Stellina, che da poco è mancata. Tyson Il Moro è un pitbull ma molto tranquillo, dolcissimo, sempre alla ricerca di contatto fisico e visivo, adora le attenzioni, gli piace giocare al tira e molla, masticare snack molto duri per cani. In oltre è super bravo al guinzaglio! Non avrà più l'appoggio della sua inseparabile compagnia, ma si spera possa ricevere affetto da una famiglia dopo una vita di canile!

Tyson ha 12 anni, viene ceduto castrato e con prassi veterinaria effettuata. Non è compatibile con altri cani soprattutto maschi.

Giulio Golia

Golia, per gli amici Giulio, è un gattone per cui abbiamo che è stato recuperato con il femore in frantumi, che è stato ricostruito (operazione che è costata molto alla Lega del Cane di Pescara).

Giulio Golia sta bene, grazie all'intervento piano piano sta riacquisendo l'utilizzo della zampa lesionata. È un gatto grande e buono, molto remissivo con gli altri gatti, dolce con le persone, tranquillo e calmo in casa. Potrebbe rimanere leggermente zoppo.

Diesel

Diesel è un gatto che è stato recuperato dopo essere stato investito, con un occhio esploso, un buco nel palato, il viso gonfio e sintomi neurologici, fiv+.

Ad oggi sono spariti tutti i sintomi neurologici. Il micio è rimasto cieco completamente perché gli è stato asportato l'occhio esploso, mentre l'altro è atrofizzato a causa di vecchie infezioni. Diesel è comunque completamente autonomo. È molto dolce, risponde al nome di "Bimbo", è un gran fusone, molto sicuro di sé! A breve Diesel verrà sterilizzato e poi sarà pronto per cercare una famiglia!