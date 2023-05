I cani da adottare questo mese a Pescara

Una cuccia calda, qualche ora di gioco e un po’ di coccole. Questo e nient’altro desiderano i cani presenti al canile di Pescara. Questo mese vi presentiamo Timo, un cucciolo di un anno, e Tommy, che di anni ne ha invece 13.

Timo

Timo è un cucciolo di 1 anno che cerca casa, molto dolce e carino. Deve cercare un'altra casa perché la sua famiglia non può più tenerlo e spera dunque di trovare una famiglia che lo ami davvero! Timo è solare, dolce e giocherellone, si cede con vaccini in regola e chip. È una taglia medio/piccola.

Tommy

Tommy è un breton bianco e arancio che per 13 anni è vissuto legato ad una catena di 1 metro. Non aveva libertà di movimento, né la possibilità di sgranchirsi le zampe, di posare il naso sull'erba, di prendere una boccata d'aria, ma è sopravvissuto. Sono intervenute le autorità competenti per portare in salvo il cane. Dopo tutto questo il suo posto non è il canile.

Tommy nonostante i suoi 13 anni è uno di quei cani che crede ancora di essere cucciolo, è uno di quelli che gioisce per le piccole cose: un biscotto, una carezza, una passeggiata. Lui è pronto ad esplorare finalmente il mondo. Si cerca qualcuno che lo accompagni nel suo viaggio. Tommy è solare, gioioso, socievole, per niente pauroso, affronta tutte le novità con curiosità. Si adatta molto in fretta, è compatibile con cani sia maschi che femmine. Tommy è in perfetta salute, verrà ceduto con prassi veterinaria base effettuata, si trova al canile di Pescara.

Per info whatsapp 3515112429.