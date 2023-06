I cani da adottare questo mese a Pescara

Shadi, Totò e Beethoven sono i cani che questo mese attendono un’adozione. Sono al canile di Pescara La Lega del Cane e attendono solamente una famiglia che possa fargli dimenticare i giorni bui, per ritrovare benessere e spensieratezza. Per informazioni ed eventuali adozioni contattare via Whatsapp il numero 3515112429.

Shadi

Shadi è un mix pastore tedesco a pelo lungo, sterilizzata, chippata, vaccinata, esente da displasia.

Shadi è un cane tendenzialmente tranquillo ma comunque con energie da spendere. Va d'accordo con altri cani con la quale tende ad essere remissiva; ovviamente ogni inserimento verrà valutato con gli educatori del canile. Non è testata con i gatti.

La sua amicizia va guadagnata. Non è molto socievole con le persone che vede poco, ma quando si lega a qualcuno diventa molto affettuosa.

Shadi preferisce contesti poco urbani come campagna o periferia, adora fare passeggiate e godersi l'arietta all'ombra.

Totò

Totò è un cane divertente sin dall’aspetto, un simil Corgi con le zampe più corte del muso. È una taglia piccola, ha circa 9 anni passati in strada in compagnia di un senzatetto. Da poco purtroppo sono stati separati e per lui si è aperto il cancello del canile.

Totò è un canetto socievole, buono, molto dolce: merita una vera casa.

Beethoven

Beethoven, Bi per gli amici, ha solo 1 anno e mezzo. Questo breve periodo di vita l’ha passato cambiando spesso posto, per ora più di 4 volte tra pensioni, canile e case. E non per colpa sua, perché è bravissimo.

Bi è un cane giocherellone, sempre pronto ad imparare, atletico ed affettuoso!

Si cede vaccinato, chippato, sterilizzato, va d'accordo con chiunque. Bi è una taglia media, circa 20 kg.

Il cane non si trova nel canile di Pescara, per conoscere Bi potete scrivere su WhatsApp.