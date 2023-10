I cani da adottare questo mese: Vecna, Totò e Will

Le vicende del canile di Pescara sono ormai note alla cittadinanza e non solo. Motivo per cui in questo momento è ancora più importante adottare e salvare i cani da una possibile deportazione in un’altra struttura. Conosciamo oggi: Vecna, Totò e Will.

Vecna

Vecna è un cucciolo di 6 mesi, taglia piccola. Ha il pelo nero lucido appena laccato, ha zampe lunghe che ancora non sa usare bene, è dotato di occhioni convincenti strappa-crocchette.Ha un passato degno di un volume dei piccoli brividi, è stato riprogrammato per esser inserito in una casa. Il cucciolo infatti adora le persone, è compatibile con i gatti, fa molto affidamento sugli altri cani, fa già i bisogni fuori, va al guinzaglio ed è un bravo canetto di casa! Purtroppo nulla si cancella e tutto si costruisce, quindi va seguito per continuare la sua ripresa al meglio.

Il cucciolo si trova in stallo a Pescara. Per informazioni contattare il numero Whatsapp 3294059430.

Totò

Totò è una taglia piccola, ha il pelo super soffice, zampe corte e orecchie enormi. Ha 9 anni ma non è assolutamente da considerare “anziano”. Si cede con solita prassi sanitaria. Per info Whatsapp 3515112429.

Will

Will ha 6 mesi, zampe lunghissime ma è una taglia piccola. È il più alto di una recente cucciolata, ma è anche il più pauroso e fragile di tutti i fratelli. A lui serve una famiglia che abbia pazienza e che comprenda la sua fragilità mostrandogli le gioie di una casa e del mondo. Per info Whatsapp 3382214919.