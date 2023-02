I cani da adottare questo mese: Poldo, Bella e Giotto

Sono piccoli e hanno una vita davanti. Vi presentiamo Poldo, Bella e Giotto, cani che al momento si trovano al canile di Pescara e che non vedono l’ora di conoscere la loro nuova famiglia.

Poldo

Poldo è mix pincher, pesa 12 kg, ha 6 mesi e una brutta storia. La famiglia con cui stava lo teneva allo stato brado, tra le sue feci. Aveva paura di tutto, in fondo è sempre stato nella sua stalla dalla nascita. Poldo per sua fortuna è stato portato in saldo, la sua mamma ha lavorato tanto con lui ed è diventato curioso e frizzante! Purtroppo però la sua mamma ha scoperto di avere gravi problemi di salute e non riesce più ad occuparsi fisicamente di lui. Ecco perché si cerca una nuova famiglia per Poldo!

Bella

Bella è una Pitbull di circa 2 anni, è molto dolce, compatibile sia con cani che con gatti. La cagnolina è leishmania positiva. Cerca casa, aiutatela.

Giotto

Giotto è un mix pinscher, ha circa 3 anni e pesa tra i 10 e i 12 kg. È un canetto curvy molto goloso, inizialmente un po' timidino ma tanto dolce! Va d'accordo con altri cani. Giotto si trova in stallo da una persona di fiducia.

Per informazioni e adozioni contattare su WhatsApp il numero 3515112429 o rivolgersi alla Lega del Cane di Pescara.