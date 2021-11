Cani in cerca di famiglia a novembre: Maya, Elliot e Whisky

Anche questo mese torniamo con il consueto appuntamento dedicato alle adozioni dei cani in cerca di casa, amore e soprattutto di una famiglia accogliente e buona. Sono pet che si trovano nel canile di Pescara, che non dovrebbero essere lì e a cui andrebbe data una chance, una possibilità di vita serena in una casa, tra giochi e coccole.

Custoditi dalla Lega del Cane di Pescara, scopriamo insieme i cani da adottare questo mese.

Maya e Elliot

Un’adozione di coppia, due inseparabili amici che giocano tutto il tempo insieme. Sono Maya, la più timida, ma che si scioglie in un attimo. Molto educata in passeggiata, ma timorosa.

Elliot, invece, è molto più vivace ma molto tenero.

Entrambi anni 5 anni e hanno trascorso la maggior parte del tempo in canile.

Whisky

Whisky è un dolce ma simpatico cagnolino di 6 anni. Di taglia “compatta”, ha le zampe come quelle di un bassotto ma la faccia di chi sprigiona allegria. Un compagno fedele che cerca un umano che lo sia altrettanto.