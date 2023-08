Cani e gatti da adottare a Pescara questa estate

Il canile di Pescara offre rifugio agli animali in stato di necessità, cani e gatti indistintamente, e si prodiga affinché tutti stiano bene e possano trovare presto una casa e una famiglia amorevole. Tra loro ci sono anche Katrina e Milo, entrambi desiderosi di conoscere i loro umani. Conosciamoli meglio.

Katrina

Katrina è arrivata in canile da cucciolotta con fratelli e madre. Attualmente ha 3 anni, è una taglia media, è compatibile con cani sia maschi che femmine, ma non è testata con i gatti. È molto dolce ed energica, sempre pronta a fare passeggiate! Viene ceduta sterilizzata e con prassi vet di routine già svolte. Per info o per adottare Katrina contattare il numero 3515112429.

Milo

Milo è un piccolo gattino di 2 mesi o poco meno, nato nelle campagne selvagge da una gatta randagia. È stato prelevato perché una volta catturata la mamma per la sterilizzazione, i gestori del canile non potevano lasciare i cuccioli in balia dei predatori. Per loro il desiderio è sempre stato quello di trovare un futuro migliore. Milo si è adattato rapidamente alla vita d'appartamento, adora la compagnia di altri gatti ha imparato a dormire nella comodità di un lettone. Milo si cede spulciato e sverminato, test feci negativo, mamma gatta testata fiv e felv negativa. Il gattino si trova in stallo a Francavilla. Per info Whatsapp 3294059430.