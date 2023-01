La cagnolona Iside cerca casa, aiutiamola a trovare una famiglia [FOTO]

Si chiama Iside e non vuole essere ribattezzata "l'invisibile", perché sta faticando a trovare qualcuno che voglia accoglierla. Questa dolce cagnolona di 7 mesi, infatti, è in cerca di una famiglia che possa darle, oltre a una casa, una dose infinita di amore. Attualmente si trova nel rifugio di un privato in provincia di Pescara, ma può arrivare in tutto il centro e nord Italia.

Già sterilizzata, Iside è dolcissima, molto calma e altrettanto buona. Va d'accordo con gli altri cani, ma anche con tutti i gatti. È di taglia media, simil Border Collie. Chi volesse adottarla può chiamare il numero di telefono 389/4977982.