Smarrito il cane Filippo in strada Colle Pizzuto, è un jack russell di 16 anni

Si cerca Filippo, un cane anziano di 16 anni razza jack russell, che si è smarrito in strada Colle Pizzuto a Pescara questa mattina, martedì 25 ottobre.

Il cane è scappato dalla sua casa e non indossa un collare.

Come racconta la proprietaria, in un post convidiso dal Dog Village, Filippo «era rimasto in giardino con l’altro nostro cane ma al mio rientro il cancello era spalancato e lui non c’era più, stiamo girando da ore intorno a tutta la collina e alle strade della zona ma niente. Abbiamo anche chiesto al gruppo (di quartiere) se qualcuno l’avesse visto ma nulla. Il cane è anziano, non sente molto bene ed è abbastanza diffidente. Ha problemi cardiaci quindi ogni tanto, specie se affaticato, tossisce».

Se qualcuno lo vedesse può contattare il numero 3407212252 oppure il 3357058393.