Un cane denutrito si aggira a Montesilvano: si tenta il recupero

Si aggira tra via Vestina, via Chiarini e colle zona Santa Filomena, spostandosi anche lungo viale Europa. Sono diverse le persone che stanno cercando di recuperarlo, ma il cane non si lascia facilmente avvicinare. Ecco perché lanciano un grido di aiuto, affinché chiunque ci riuscisse, possa restituirlo a chi ne ha fatto già richiesta di adozione.

Il cane è terrorizzato, molto magro e disidratato. Gira tra i bidoni dell’immondizia, ma sono stati messi dei punti pappa lungo via Vestina, dove il cane riesce a nutrirsi. In questo modo è possibile avvistarlo con calma e lanciare la segnalazione (chiamare Antonio al numero 3466114024).

È impaurito, corrergli dietro è inutile, va seguito a distanza e allertare subito i soccorsi, utilizzando il contatto segnalato. In questo modo si potrà provare un nuovo tentativo di recupero.