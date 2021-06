Grande caldo e cappa africana: i consigli per proteggere gli animali e non farli soffrire

Forse non tutti sanno che cani, gatti, piccoli animali d’affezione e uccelli non possono sudare

Il caldo torrido è letale anche per gli animali, motivo per cui bisogna rispettare alcune semplici ma fondamentali norme di attenzione.

Lndc Animal Protection invita tutti cittadini e i Comuni italiani a essere vigili verso i propri ed altrui compagni di vita a quattro zampe.

È importante sapere che l’abitacolo dell’automobile, in estate, può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale: in pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino dell’auto rimane leggermente aperto e la macchina è all’ombra. Questa azione da parte del proprietario costituisce un reato penale, come definito da due sentenze importanti della Corte di Cassazione (sentenza n. 14250/14 e sentenza 175/2008, ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale), che hanno condannato i rispettivi padroni per la sofferenza inflitta ai loro cani.

Inoltre è bene sapere che sono più predisposti al colpo di calore i cuccioli, gli animali anziani, le razze brachicefale come i bulldog e gatti persiani, gli animali obesi e quelli affetti da malattie cardiocircolatorie e dell'apparato respiratorio.

11 regole per tutelare gli animali in estate

Lndc Animal Protection sintetizza in 11 punti le regole per tutelare gli animali in estate: