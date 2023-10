Basco, il cane che è tornato a vivere grazie ai volontari del canile di Pescara

Basco era un cane affidato al canile di Civitella. Nel 2014 è stato trasferito al rifugio di via Raiale. È arrivato a Pescara in condizioni disastrose. Era affetto da grave otite purulenta e cherato-congiuntivite, entrambe curate con terapia antibiotica e antinfiammatoria. Era stata riscontrata anche una massa tumorale nell’orecchio sinistro, nonché Basco era affetto da filariosi e rickettsiosi, per le quali è stato sottoposto a terapia.

Qualche mese di cure, terapie e affetto e Basco era rinato, tornato in forma. Tornato alla vita. Era un cane anziano, ha vissuto con dignità e leggerezza la sua vecchiaia. Purtroppo poco dopo è deceduto a causa dell’età.

La storia di Basco è stata raccontata dai volontari del canile rifugio di Pescara, appellandosi nuovamente al sindaco Masci, per mostrare cosa vuol dire benessere animale e quanto sia importante la struttura per i cani, e gli umani, della città.