Anagrafe felina a Pescara: come iscrivere i gatti

L’anagrafe felina, così come quella canina, serve a tutelare il nostro amico a quattro zampe. Per iscrivere il proprio gatto all’anagrafe felina bisogna rivolgersi ai veterinari pubblici nei locali del servizio veterinario, collocati in uno dei tre distretti di Penne, Scafa o Pescara. In alternativa è possibile rivolgersi agli ambulatori privati dei liberi professionisti autorizzati.

Al contrario dell’anagrafe canina, l’iscrizione alla felina non è obbligatoria. Per cui non è prevista alcuna forma di vigilanza.

Di seguito i contatti delle sedi pubbliche:

Sede di Pescara, Via Paolini 45/47 I° Piano ex chirurgia Palazzina H - tel. 085.425 3552/56

Sede di Scafa, Via Baiocco N. 6 - tel. 085/989 8855-54-56

Sede di Penne, Contrada Carmine N. 107 - tel. 085/827 6540, 6509

Il Servizio di Sanità Animale opera su tre Distretti Pescara, Penne e Scafa, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.00, il sabato per appuntamento