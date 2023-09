Le adozioni di settembre: Nancy, Portos e Athos e la piccola Noname

Anche questo mese vi presentiamo cani e gatti da adottare direttamente al canile di Pescara, la Lega del Cane. Giovanissimi e desiderosi di conoscere i loro nuovi amici umani, vi illustriamo caratteristiche e storie di Nancy, Portos e Athos e la piccola Noname.

Nancy

Nancy è una simil pinscherino di taglia piccola, una cucciola molto dolce e solare. È l’unica femmina della sua cucciolata, nata in un canile e adesso si trova in stallo in un recinto. Nancy ha 6 mesi, viene ceduta con chip, vaccinata, e sterilizzata.

Portos e Athos

Due piccoli simil border collie cercano casa. Direttamente dai tre moschettieri, ecco a voi i cuccioli Portos e Athos, entrambi di tre mesi. Portos è bianco e nero, ha lentiggini su zampe e musetto. È molto vispo e somiglia alla sua mamma. Athos, invece, è il cucciolo nero, dolce ed elegante. Entrambi vengono ceduti chippati e vaccinati.

Noname

Noname è il nome di una gattina che un nome non l’ha mai avuato. È stata trovata abbandonata insieme al fratello quando aveva una settimana di vita, è stata ricoverata in clinica, perché una balia disponibile ad allattarla non c’era.

Il fratellino purtroppo non è sopravvissuto, e lei, da quando aveva 7 giorni, vive in una gabbia. Dopo lo svezzamento è passata dalla gabbietta del veterinario ad una gabbia in canile (per evitare contaminazioni con gli altri gatti presenti). Attualmente Nancy ha quasi 2 mesi ed è pronta per uscire e conoscere il mondo.

Ha già avuto una richiesta, ma la persona che voleva adottarla l’avrebbe sistemata in un balconcino di 2 metri. Per cui è stata scartata. Per Noname si cerca qualcuno che la tratti come un membro della famiglia, che giochi con lei e che le dia la possibilità di essere libera in una casa. La gattina è dolcissima, molto socievole anche con gli estranei, curiosa e giocherellona. La piccina viene ceduta con primo vaccino, si trova a Pescara.

Per info whatsapp 3294059430