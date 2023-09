Un’adozione per Derek: un cucciolo costretto alla catena e ora finalmente libero, che cerca casa

Derek è un piccolo cagnolino costretto a una vita in prigionia in catena. Una catena che pesava più di lui, uno scricciolo di circa 8 kg, estremamente dolce ma obbligato all’isolamento e alla sporcizia.

La pesante catena era legata al suo collare, talmente stretto che era penetrato nella carne, arrivando quasi alle vertebre. È stato ritrovato così, in mezzo a un mare di immondizia, escrementi e formiche, che stavano mangiando vivo il povero Derek.

Il nucleo guardie zoofile Earth Pescara in collaborazione con la guardia regionale Paola Sargiacomo e il nucleo Cities dei carabinieri forestali di Pescara ha ottenuto il sequestro, la condanna dei proprietari e la confisca di questo sfortunato cagnolino.

Derek, che mostrava segni evidenti di una vita dura e inspiegabile, è stato curato ed è completamente guarito. Per lui è necessaria un’adozione, qualcuno che sia in grado di fargli dimenticare il dolore e l’isolamento in cui è stato costretto a vivere per anni.

Per informazioni sull’eventuale adozione, chiamare il numero: 3282089127.