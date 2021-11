Adotta un nonno: la campagna Lndc per adottare cani senior in vista del Natale

Torna la campagna natalizia per adottare cani senior promossa da Lndc Animal Protection e Nutrix Più. Si chiama “Adotta un nonno” ed è rivolta a tutti i cani non più giovani, dai 10 anni in su, che potranno essere adottati nei rifugi Lndc di tutta Italia.

Si tratta di una speciale missione che ha l’intento di far scoprire ai cani più vecchi, almeno una volta nella vita, cosa si prova a stare in casa amati e coccolati da una famiglia.

Testimonial della campagna “Adotta un nonno” 2021 è Nonno Libero, uno dei tanti cani salvati dalla Lega del Cane sopravvissuto agli stenti di un canile lager, dove veniva privato di tutto.

A tutti coloro che adotteranno un cane anziano, dai 10 anni in su, dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, l’azienda metterà a disposizione una fornitura di cibo gratuita per un anno. Si tratta di un aiuto prezioso per dare amore e accogliere cani destinati a finire i loro giorni in canile.

La grande novità è che a fine campagna, tra tutti i nonni adottati, ne verranno scelti 5 che saranno i testimonial per il prossimo anno.

Per visitare il rifugio più vicino basta recarsi alla Lega del Cane di Pescara.