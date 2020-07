Imprenditoria femminile: tutte le informazioni per avviare una nuova attività a Pescara

L’imprenditoria femminile riguarda tutte le attività gestite interamente o maggiormente da donne. La legge 215/92 denominata Azioni positive per l'imprenditoria femminile tutela specificatamente le attività di cui la maggior parte delle partecipazioni di controllo e delle quote sono in mano a donne.

Legge imprenditoria femminile

Di seguito le norme previste nella legge 215/92:

quote rosa nelle società a capitale pubblico;

nelle società a capitale pubblico; parità di accesso agli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati;

direttiva Ce per le pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne su occupazione e impiego;

e parità di trattamento fra uomini e donne su occupazione e impiego; codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

tutela e sostegno di maternità e paternità.

Il Comitato per l'Imprenditorialità Femminile a Pescara

Il Comitato Imprenditoria Femminile è un organismo della Camera di Commercio di Pescara. Tutela e promuove l'impresa femminile nella nostra provincia. I suoi compiti sono, tra i tanti, la promozione della cultura d’impresa, il monitoraggio delle realtà imprenditoriali femminili, l’attivazione di iniziative per lo sviluppo, la formazione e la qualificazione delle donne d’impresa, per facilitarne l’accesso al credito e per il loro inserimento in ogni settore dell’economia provinciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sede del Cif, Comitato Imprenditorialità Femminile, si trova in via Conte di Ruvo 2 a Pescara. per qualsiasi informazione riguardante l’apertura di una nuova attività, come un franchising, o delucidazioni sul fronte lavorativo, vi consigliamo di contattare direttamente il Comitato. I contatti: tel. 085 453 6303; email imprenditoria.femminile@pe.camcom.it.