Come diventare influencer? Prendi la laurea

In principio bastava fare qualche foto, commentarla in modo originale e postarla sulla propria pagina online, poi è diventato un lavoro grazie a personaggi come Chiara Ferragni. Come diventare influencer? Questa è la domanda che negli ultimi anni rimbalza nelle menti dei più giovani, ma non solo, per determinare nuove tendenze, non solamente fashion, e diventare un personaggio famoso, uno che guadagna bene, anzi benissimo, per vivere al top le proprie passioni.

Il punto è che non si ha ben chiaro cosa caratterizza il vero influencer, il perché qualcuno diventi celebre per delle semplici foto o magari un video. Ci sono delle qualità, alcune innate altre coltivate con passione, impegno e devozione. E c’è anche un grande investimento di risorse, che dai social non si vedono ma che ci sono e giocano un ruolo decisivo per la buona riuscita dell’impresa.

Per diventare influencer oggi più di ieri, quando la concorrenza era praticamente inesistente, bisogna essere molto preparati. Se vuoi diventare un personaggio importante, famoso, con milioni di like e uno stuolo di followers, haters compresi, allora puoi formarti bene e prendere la laurea.

Sì, hai capito bene, esiste una laurea per diventare influencer. Scopriamo qualcosa in più su come iniziare la propria carriera e investire in questo settore.

Laurea per diventare influencer

La laurea per diventare influencer si trova all’interno dell’offerta formativa dell’Università telematica eCampus.

Il corso di laurea, che fa parte del percorso di Scienze della Comunicazione, e prevede una serie di insegnamenti di base, affini e caratterizzanti, tra cui:

Estetica della comunicazione

Informatica

Organizzazione aziendale

Semiotica e filosofia dei linguaggi

Sociologia dei processi economici

Tecnica, storia e linguaggio dei mezzi audiovisivi

L’iscrizione è possibile in ogni momento dell’anno e non è previsto alcun test di ingresso.

Come diventare influencer a Pescara

Per prendere la laurea per diventare influencer, bisogna iscriversi a Scienze della Comunicazione, seguire le lezioni online, studiare a fondo e sostenere gli esami nella sede pescarese. L’Università telematica eCampus a Pescara si trova a corso Umberto I, 103.

Inoltre è anche possibile corsi di abilitazione con docenti che arrivano dal mondo dello spettacolo. Tra questi vi segnaliamo “Influencer Marketing” di Best Ideas Formazione, ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, che prevede 50 ore con incontri bisettimanali e rilascio del Certificato Professionale.

