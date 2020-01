Il nuovo corso per diventare agente immobiliare di Confcommercio

La Confcommercio Pescara, in collaborazione con la Società Cat Ascom Servizi, ha organizzato un nuovo corso per diventare agente immobiliare, in partenza a gennaio. Il percorso formativo darà la possibilità ai frequentanti di iscriversi nella specifica sezione del Registro Imprese della Camera di Commercio e quindi di esercitare l’attività di agente immobiliare, in base alla Legge n. 39 del 1989.

La normativa vigente stabilisce, inoltre, che per praticare tale professione è necessario essere in possesso del titolo minimo di scuola superiore e di aver superato l’esame di idoneità presso la Camera di Commercio, previa frequenza di un corso abilitante.

Il corso inizierà il prossimo lunedì 20 gennaio. Si svolgerà nelle aule della Confcommercio in via Aldo Moro 1/3 a Pescara, per una durata di 150 ore come da Delibera Regionale.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

Area Giuridico-Commerciale - elementi di diritto privato, elementi di diritto civile, normativa sull’attività di mediazione, usi e consuetudini, successioni e divisione dell’eredità, il condomino negli edifici, i titoli di credito, le società

- elementi di diritto privato, elementi di diritto civile, normativa sull’attività di mediazione, usi e consuetudini, successioni e divisione dell’eredità, il condomino negli edifici, i titoli di credito, le società Area Tributaria - la legislazione fiscale italiana, oneri fiscali relativi ai trasferimenti, immobiliari

- la legislazione fiscale italiana, oneri fiscali relativi ai trasferimenti, immobiliari Area Tecnica - le locazioni, il catasto, l’estimo, nozioni di urbanistica, la conservatoria dei registri immobiliari

Chi fosse interessato a contattare la Confcommercio di Pescara - tel. 085.4313.620 – email: formazione@confcommerciopescara.it - Facebook: Confcommercio Pescara.