Weekend a Pescara: gli eventi di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre

Arriva il secondo weekend di ottobre, e anche questa volta il calendario di eventi nella nostra città promette esperienze di ogni tipo: al porto turistico si svolge la fiera "Pescara Sposi" e al Cantiere Teatrale Adriatico si apre la quindicesima edizione della rassegna “IncontrARTI”. Non mancano, poi, le mostre. Se non avete ancora deciso cosa fare, ecco per voi una rassegna dei principali appuntamenti che ci aspettano in questi giorni. L'elenco completo è disponibile qui.

Tempo libero e manifestazioni

Desiderate guardare un film per rilassarvi con gli amici o con il vostro partner? Bene, a questo link avete l'opportunità di controllare tutti gli spettacoli in programmazione nella nostra provincia.

Fino al 26 ottobre, in varie location della nostra città, c'è il Premio Borsellino 2018. Il programma è consultabile qui. State pensando alle nozze? Al porto turistico torna Pescara Sposi. La due giorni fieristica offre ai visitatori un percorso espositivo di circa 2500 metri quadrati e presenta tutti i trend dedicati al matrimonio per il 2018. Ospite speciale sarà la bellissima showgirl Anna Falchi.

Dal 12 al 14 ottobre "L'Arca" ospita la quarta edizione di “Arca Beer Festival”: gli appassionati della bevanda a base di malto e luppolo vedranno riunite, nel Centro Commerciale di Spoltore, le eccellenze produttive del settore, insieme a momenti di intrattenimento musicale.

Spettacoli/musica

Venerdì sera inizia la quindicesima edizione della rassegna “IncontrARTI”, diretta da Milo Vallone, con “Le 1001 notte”: sul palco del Cantiere Teatrale Adriatico saliranno Sandra Iacobucci e Lello Tiberio.

Se, invece, avete voglia di ballare potete consultare la nostra guida alla movida cittadina. In tema di concerti, venerdì gli amanti di Lucio Battisti troveranno "pane per le loro orecchie" con gli "Anymalatina" unplugged al Piano Terra, mentre sabato al Loft 128 i 'Tra palco e realtà' rendono omaggio alla musica di Ligabue.

Mostre

Molto stuzzicanti gli allestimenti artistici che si possono visitare in città: l'Archivio di Stato celebra il centenario della Grande Guerra e del volo su Vienna con documenti fotografici e non solo. Un'altra mostra interessante è "Ivan Graziani, il disegnatore è libero" per scoprire un lato inedito del noto cantautore teramano: alla Fondazione Pescarabruzzo, ingresso gratuito.

Al Mediamuseum prosegue 'Evoluzione nel colore", personale di Giacinta Di Battista. Al Museo Casa d'Annunzio è ammirabile "Terra Madre" di Daniela Di Bartolo.