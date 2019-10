Omicidio Salvatore Russo: condannato a 16 anni Roberto Mucciante

Condannato a 16 anni di carcere con il rito abbreviato Roberto Mucciante, il 53enne che il 25 aprile 2018 uccise con 38 coltellate il vicino di casa Salvatore Russo, al termine di un litigio per motivi condominiali. L'episodio avvenne in una palazzina in via Pian delle Mele, una traversa di via del Circuito.

Il tribunale di Pescara con il gup Bongrazio, ha condannato Mucciante anche al pagamento di 75 mila euro per la moglie di Russo, 45 mila euro per i figli e 15 mila euro per la sorella. Il pm Sciarretta aveva chiesto 20 anni per l'aggravante della crudeltà che invece non è stata contestata dal giudice.

All'imputato è stata riconosciuta anche una parziale incapacità di intendere e volere al momento del delitto. I familiari della vittima alla lettura della sentenza hanno urlato e pianto per la rabbia. Mucciante uccise Russo in quanto ritenuto responsabile di alcuni rumori molesti.