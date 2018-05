Fausto Filippone, il mediatore: "15 mesi fa qualcosa l'aveva stravolto"

Qualcosa aveva cambiato e stravolto Fausto Filippone da 15 mesi. Lo ha rivelato lo psichiatra prof. Di Giannantonio e mediatore intervenuto assieme alla Polizia sul cavalcavia Alento, nel tentativo purtroppo risultato vano di salvare la vita al dirigente della Brioni, rimasto per ben 7 ore e mezza arrampicato oltre il parapetto prima di lasciarsi andare nel vuoto e morire sul colpo.

L'uomo, ha fatto sapere il mediatore, continuava a chiedere scusa per quello che aveva fatto rivelando di non riconoscersi più da poco più di un anno. Aveva però già deciso di farla finita, non era assolutamente aperto alla possibilità di scendere dal precipizio e continuare a vivere con l'insopportabile peso di quanto aveva appena fatto. Dava ordini ed era incapace di ricevere un dialogo con l'esterno. E' rimasto li sospeso probabilmente per un ultimo istinto di sopravvivenza, istinto che però si è spento alle 20 quando si è lasciato cadere da un'altezza di 50 metri.

Cosa però l'aveva cambiato non lo ha mai rivelato: ha tentato di mantenere l'immagine di se stesso come uomo sereno, stabile e felice in questi mesi fino a domenica scorsa, quando tutto gli è crollato addosso ed ha compiuto quei gesti insani e terribili. Sul fronte delle indagini sulla morte della moglie, nel ricostruire la dinamica gli inquirenti hanno confermato che Filippone non si è mai recato in ospedale con la moglie, ma all'arrivo dell'ambulanza e della Polizia davanti al palazzo di Chieti Scalo si era già allontanato, raggiungendo la figlia che si trovava a casa degli zii per prelevarla e lanciarla dal cavalcavia.