Ancora paura in montagna, altri 2 dispersi: ricerche in corso

Terzo giorno consecutivo di paura sulle montagne abruzzesi con altre 2 persone che risultano disperse.

Le ricerche da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono scattate questa mattina, lunedì 2 dicembre.

I soccorritori sono impegnati, in collaborazione con l’elisoccorso del 118 di Pescara, in operazioni di ricerca di due persone a seguito di una segnalazione dei carabinieri per mancato rientro.

La loro auto è stata trovata nei pressi di Fonte Romana, località nel Comune di Pacentro da cui sono iniziate le ricerche.

Sono giornate davvero tragiche per le nostre montagne dopo i due escursionisti morti ieri dopo essere scivolati sul ghiaccio e il ritrovamento del corpo senza vita del 37enne di Città Sant'Angelo dopo un paio di giorni di ricerche.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO