Come abbassare il costo delle bollette in estate e risparmiare

Basta seguire dei semplicissimi consigli per risparmiare sulla bolletta elettrica in estate, perché non è il condizionatore a incidere sul costo finale, bensì una serie di errori che la gran parte degli utenti commette durante la bella stagione.

Usare bene il condizionatore

È importante capire che non è il condizionatore in sé che fa alzare il costo della bolletta estiva. Per poterlo usare in modo smart, soprattutto nelle giornate più afose, bisogna innanzitutto accendere solo quando serve, pulirlo prima di farlo e regolare la temperatura interna a non più di 8 gradi rispetto a quella esterna. Nelle zone più umide, come quelle vicino al mare, è meglio usare la funzione deumidificatore, o anche ventilatore, se la casa è ormai fresca.

Acquistare un nuovo climatizzatore con tecnologia inverter è una buona idea per risparmiare, anche affrontando una spesa iniziale.

Dire addio ai vecchi elettrodomestici

Non solo il climatizzatore va rinnovato, ma tutti gli altri elettrodomestici, perché sono quelli a incidere davvero sul costo della bolletta elettrica. Ricordate di rinnovarli secondo gli ultimi parametri, acquistando prodotti di classe, almeno, A+++.

Come raffrescare gli ambienti domestici

Usare tende bianche, abbassare le serrande o chiudere le persiane quando il sole batte proprio in quella stanza e quando c’è corrente aprite le finestre per far entrare aria, ma solo se fresca!

La tariffa giusta

Che tariffa avete? Ne esistono due ed è importante scegliere quella giusta in base alle proprie esigenze.

Bioraria : prezzi diversi in base a fasce orarie e giorni della settimana.

: prezzi diversi in base a fasce orarie e giorni della settimana. Monoraria: prezzo costante sempre.

Ricordate, a proposito di utenze, di fare sempre l’autolettura.

Prodotti online per risparmiare in bolletta

Misuratore di Risparmio di Energia Elettrica Wireless

Misuratore consumo elettrico per elettrodomestici

Modulo Gestione Carichi Prioritari

Rivelatore di consumo energetico con display digitale