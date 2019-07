7 consigli per difendersi dai ladri in estate

State per andare in vacanza ma avete paura che i ladri possano svaligiarvi casa? Niente panico, abbiamo dei consigli su come difendersi dai ladri in estate facili e utili. Vi basterà prestare attenzione a dei piccoli dettagli e particolari, per scongiurare la visita dei malintenzionati nella vostra dimora pescarese.

1 – Installare antifurto e inferriate

Una delle soluzioni più valide è quella di installare un buon sistema di antifurto, così da mettere in fuga i ladri. Inoltre, se finestre e balconi sono facilmente raggiungibili dalla strada, fareste bene a montare delle inferriate.

2 – Curare il giardino

Se la vostra casa ha un bel giardino, fareste bene a prendervene cura anche quando non ci siete, incaricando una persona di fiducia, che può essere un parente, un amico o anche un giardiniere. I ladri, vedendo che l’esterno è in ordine, non si addentreranno in casa, perché penseranno che non siete partiti per le vacanze.

3 – Non far accumulare la posta

Lettere su lettere che si accumulano, tra cui anche avvisi di mancata consegna da parte di corrieri, sono tutti campanellini che indicheranno al ladro che non siete in casa. Chiedete a un vicino di ritirare bollette e cartoline al posto vostro.

4 – Nascondere i gioielli in un posto sicuro

Il portagioie non è un posto sicuro, anzi i ladri lo troveranno facilmente e ruberanno senza troppi sforzi tutti i vostri preziosi.

5 – Scegliere la porta blindata

Fate montare, se non l’avete, una porta blindata, meglio se con certificazione garantita, così sarà difficile anche duplicare le chiavi.

6 – Non postare foto sui social

Le foto delle vostre vacanze sui social aiuteranno i ladri a capire che non ci siete e che vi assenterete per un po’.

7 – Cambiare la routine

Modificare le proprie abitudini, permetterà di disorientare i ladri. In questo modo non sapranno quando siete in casa o quando sarete assenti e difficilmente si intrufoleranno.

