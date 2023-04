Honda Live Tour torna in riva all'Adriatico

Torna Honda Live Tour, e lo fa con la solita carica di adrenalina!

Stessa location, il Pala Dean Martin di Montesilvano.

Le date: inizio fissato per venerdì 28 aprile, si finisce il 1 maggio.

Gli orari: 9-13 e 15-18.

Ecco dunque l'occasione che tutti gli appassionati del mondo delle due ruote attendono con ansia: provare la moto dei propri sogni.

Honda offre dunque la possibilità di testare su strada la gamma scooter e moto gratuitamente, all'interno dell'ormai noto tour internazionale che tra le sue tappe include anche la riviera adriatica. All'interno del villaggio che come sempre sarà allestito all'insegna di musica e divertimento, i partecipanti avranno l'opportunità di provare le principali novità della Gamma Honda Moto 2023.

Per farlo sarà obbligatorio portare casco e abbigliamento tecnico adeguato (inclusi guanti), oltre la patente in corso di validità.



Novità 2023: all'interno della rassegna è prevista una speciale scuola guida Honda riservata alle donne.

In area appositamente delimitata, a bordo di una moto 125, il personale preposto Honda seguirà da zero le aspiranti motocicliste, con un'esperienza totalmente gratuita e alla portata di tutti.

Altro appuntamento da sottolineare e inserire in agenda: venerdì 28 aprile all'interno del villaggio, con inizio alle ore 18, la concessionaria Autoepi Honda Moto di Pescara organizza uno "Spritz Party" dedicato alla nuova Honda XL750 Transalp e aperto a tutti gli appassionati di una vera e propria icona adventure del brand giapponese!

Il dealer pescarese è anche sponsor della manifestazione "Sterrare è Umano Trophy", che si svolgerà sempre al Pala Dean Martin in concomitanza con Honda Live Tour.