Nuovo Honda HR-V: scoprilo nello showroom Autoepi il 26 e 27 febbraio

Finalmente è arrivato in showroom: Nuovo Honda HR-V è visibile in Strada Vicinale Torretta 12 a Pescara ed è disponibile per il test drive!

Nuovo Honda Hr-V: il lancio ufficiale sabato 26 e domenica 27 febbraio

Decisa anche la data del lancio ufficiale: sabato 26 e domenica 27 febbraio porte aperte Autoepi, per tutte le news sul nuovo gioiello made in Japan! Motore Full Hybrid 1.5 da 107 cv abbinato a 2 motori elettrici da 131 cv, nel nuovo Honda HR-V confluiscono la linea di un coupè e la versatilità di un Suv.

La vera bellezza del sistema e:HEV di Honda è che i propulsori ibridi possono funzionare in modo silenzioso con l'alimentazione elettrica, una cosa che gli ibridi leggeri non possono fare. HR-V garantisce prestazioni elettrificate eccezionali e un reale risparmio economico.

Con nuovo Honda Hr-V guida l'ultima frontiera dell'ibrido

Gli ibridi completi Honda e:HEV sono auto-ricaricanti, grazie alla possibilità di attingere energia dalla frenata rigenerativa. Non c'è bisogno di un'alimentazione elettrica di rete, permettendo di risparmiare tempo e il fastidio di installare un punto di ricarica.

La modalità Electric Drive assicura un'accelerazione potente e scattante nelle partenze da fermo, sfruttando l'energia immagazzinata nella batteria per alimentare i motori elettrici. In modalità Hybrid Drive, sia il motore a benzina che i motori elettrici lavorano in sincronia al fine di ottimizzare i consumi e garantire prestazioni entusiasmanti.

La modalità Engine Drive utilizza il motore termico nella guida costante ad alta velocità, ricaricando allo stesso tempo la batteria. La frenata rigenerativa sfrutta l'energia generata dal motore elettrico in fase di decelerazione per ricaricare la batteria. Disponibile negli allestimenti Elegance, Advance e Advance Style.

Per maggiori informazioni su nuovo Honda Hr-V vi aspettiamo nello showroom Autoepi in Strada Vicinale Torretta 12 a Pescara. Infoline: 085/4967257 - 391/3144154. Mail: lead@autoepi.com.