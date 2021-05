Pulizia delle zanzariere: come liberarle dagli insetti e dallo sporco con prodotti naturali

È arrivato quel momento dell’anno in cui le zanzariere sono fondamentali per poter aprire le finestre senza essere invasi da insetti. Tuttavia è importante sapere come pulire le zanzariere, sia per vederle sempre impeccabili e perfettamente linde ma anche per farle scorrere bene senza intoppi. Per pulirle non servono strumenti particolari, piuttosto si possono usare prodotti naturali efficaci e rispettosi dell’ambiente.

3 prodotti naturali per pulire le zanzariere

Per la pulizia delle zanzariere si può ricorrere, così come per molti elettrodomestici quali frigorifero e forno, ai prodotti naturali, che abbiamo comunemente in casa. Tra questi ci sono: sapone di Marsiglia, aceto e vapore. Vediamo come si possono usare per pulire le zanzariere dallo sporco.

Sapone di Marsiglia. È perfetto per pulire le zanzariere mobili, che sono anche le più diffuse. Basta prendere una spugna umida di acqua e sapone di Marsiglia e strofinare con cautela per non rovinare la rete. Per togliere i residui, basta usare un panno di microfibra. Se la zanzariera è rigida, basta immergerla nella vasca da bagno.

Aceto. Per ottenere zanzariere pulite, deterse e brillanti l’aceto è la miglior soluzione. Nel caso in cui la sporcizia dovesse essere molto resistente, il prodotto giusto è quello che si può preparare con due cucchiai di sapone di Marsiglia e un po’ di detersivo per piatti, avendo sempre l’accortezza di pulire dall’alto verso il basso.

Vapore. Pulire con il vapore è un ottimo modo per eliminare la sporcizia da ogni angolo della propria casa, zanzariere comprese. Grazie a un beccuccio nebulizzante si pulisce il dispositivo con il getto che non deve essere troppo vicino alla zanzariera, altrimenti si potrebbe rischiare di rovinarla. Con un panno in microfibra, poi, si asciugherà facilmente tutto. Questa soluzione si presta bene soprattutto per le zanzariere realizzate in metallo, mentre per quelle in plastica si dovrebbe fare una prova iniziale su una piccola zona per capire quanto siano resistenti.

Prodotti online

Zanzariera finestra

Zanzariera magnetica

Nastro per riparare zanzariere

Antizanzare ultrasuoni