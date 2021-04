Pulire con il vapore, il modo migliore per igienizzare tutte le superfici e i tessuti

Uno dei migliori modi per eliminare tutto lo sporco più ostinato e igienizzare ogni superficie è pulire casa con il vapore. In pratica si sfrutta solamente l’acqua. Raggiungendo temperature elevate, sarà più facile detergere rivestimenti ma anche tessuti, come tappeti e tende. In questo modo sarà possibile eliminare, o comunque ridurre molto, l’uso dei detergenti chimici, che sono dannosi per l’aria e l’ambiente.

Tuttavia, è necessario sapere come pulire casa con il vapore per non commettere errori irrimediabili.

Pulire con il vapore: 4 errori da evitare

Iniziamo subito a capire cosa non fare quando si pulisce casa con il vapore:

mai pulire con il vapore le superfici fredde perché il contrasto con il getto caldo potrebbe lasciare delle macchie; non usare il vapore su oggetti di cartone, potrebbero rovinarsi; non usare per troppo tempo l’apparecchio a vapore sullo stesso punto, potrebbe rovinare la superficie; è sconsigliato usare il vapore su legno e laminato.

Come usare i pulitori a vapore

I pulitori a vapore si possono usare in diversi modi e soprattutto su diverse superfici e rivestimenti.

Sul pavimento. Il vapore permette di rimuovere lo sporco anche tra le fughe annerite, ma prima di usarlo, meglio passare l’aspirapolvere.

In cucina. È la stanza dove si accumula maggiormente sporco e grasso, quindi il vapore diventa un alleato fondamentale da usare anche sul piano di cottura o sulla cappa.

In bagno. Anche qui l’igiene è fondamentale. Il pulitore a vapore diventerà fondamentale per eliminare germi e batteri su tutte quelle superfici difficili da pulire come le mattonelle, i rubinetti e il box doccia e metterli al sicuro dalla formazione della muffa.

Sulle finestre. Con il vapore si possono pulire facilmente i vetri, togliendo aloni e macchie anche dai binari degli infissi. Utile anche per togliere lo sporco dalle tapparelle.

Su materasso e divano. I tessuti degli imbottiti, come materasso e divano, sono sempre difficili da pulire, soprattutto se non sono sfoderabili. Motivo per cui, dopo aver tolto briciole, capelli o peli di animali con l’aspirapolvere, si può passare alla pulizia a vapore. Questo passaggio è utile per eliminare gli acari, responsabili di allergie e difficoltà respiratorie.

Sul tappeto. Esattamente come per materasso e divano è importante igienizzare anche una superficie che calpestiamo ogni giorno e su cui si accumula molto sporco. Dopo aver aspirato capelli, briciole o peli di animali, cospargere la superficie di bicarbonato, eliminare l’eccesso con la spazzola e poi passare su tutta la superficie la macchina pulitrice a vapore.

In auto. Germi e batteri si annidano anche tra i sedili dell’auto, sui tappetini e nel bagagliaio. Va prima tolto lo sporco e poi eseguire il lavaggio con il vapore.

