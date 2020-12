Come potare le piante in inverno: non serve il pollice verde, ma consigli utili

Non serve avere il pollice verde per prendersi cura del verde in casa e outdoor. Ci sono delle regole da seguire per potare le piante in inverno e per farlo correttamente, senza errori.

Innanzitutto è importante capire che le piante si potano, generalmente, in inverno, perché questo periodo corrisponde con il loro riposo vegetativo. Alcune fioriscono nei mesi più freddi dell’anno e non vanno spuntate.

La potatura serve per togliere via rami e foglie secche e per far crescere le piante rigogliose e belle. Per farlo, inoltre, servono utensili specifici.

Tecniche

Per potare le piante si possono adottare diverse tecniche.

Spuntare. Si eliminano le parti esterne dei rami lunghi e secchi. I sempreverdi si potano in inverno, se la pianta è in fiore, bisogna attendere la fine della fioritura. Per potare correttamente, bisogna munirsi di forbici per potatura e tagliare i due terzi del ramo. Cimare. Per alleggerire le piante dalle foglie eccessive eliminando i rami giovani. In questo modo non solo crescerà uniformemente, ma ci sarà anche più aria tra le foglie. Per eliminare le estremità, basta usare un coltellino e tirare; il taglio netto permetterà al ramo di ramificare più velocemente. Sbocciolare. Eliminare i fiori secchi per ridurre il rischio di possibili malattie e stimolare la pianta a produrre nuovi boccioli. Il periodo più indicato è al termine della fioritura e devono essere eliminati con l’aiuto di un coltello ben affilato.

Come proteggere la pianta

È importante ricordarsi che è sempre necessario proteggere la pianta, perché è stata tagliata. Bisogna effettuare tagli netti, non sfilacciati, per accorciare i tempi di cicatrizzazione, così la pianta sarà meno esposta a possibili attacchi di parassiti e al rischio di infezioni.

