Visite gratuite negli studi di osteopatia per pazienti affetti da Long-Covid o disturbi cronici riconducibili alla pandemia

In occasione della settimana internazionale dell’osteopatia, dal 18 al 24 aprile 2022, in provincia di Pescara 9 studi osteopatici apriranno le porte per una visita gratuita a tutti i pazienti che soffrono di disturbi da Long-Covid o di cronicità peggiorate in seguito alle restrizioni per la pandemia.

Si tratta della seconda edizione di Cronos – Cronicità e Osteopatia – un progetto promosso dal Roi – Registro degli Osteopati d’Italia – ente che ha l’obiettivo di informare i cittadini sul supporto che l’osteopatia può offrire ai pazienti che presentano disturbi cronici e di dare impulso alla ricerca scientifica in questo specifico campo della salute.

È possibile prenotare la propria visita sul sito cronos.roi.it. I pazienti potranno individuare l’osteopata aderente all’iniziativa più vicino a loro attraverso la mappa interattiva disponibile qui. Una volta effettuata la scelta, i pazienti potranno contattare direttamente l’osteopata per fissare la visita gratuita, chiamando il numero riportato nella sua scheda.