Tampone rapido fai da te: cos’è, come funzione e dove comprarlo

Le feste natalizie sono state contrassegnate da un aumento esponenziale dei contagi. Sempre più le persone che sono ricorse ai tamponi, per via dei contatti stretti con individui positivi al Covid-19, avvenuto proprio durante le festività. Tra le varie tipologie di test ce n’è uno da fare a casa, in autonomia e senza mettersi in fila. Si tratta del tampone rapido fai da te per la diagnosi del Covid-19, praticamente un test rapido antigenico. Basta acquistare il kit e seguire le istruzioni per ottenere il risultato nel giro di pochi minuti. Vediamo meglio come funziona e dove comprarlo.

Come funziona il tampone rapido per il Covid

Il tampone rapido rivela l’eventuale infezione da Covid-19. Questo test si basa sulla ricerca delle proteine virali (antigeni) proprie del SARS-CoV-2 nel muco nasale o nella faringe. Tuttavia rispetto al test molecolare, anche se ha tempistiche e prezzi contenuti, si rivela meno affidabile. Perché comprarli? In caso di dubbio e in assenza di un possibile test molecolare in tempi brevi, si può ricorrere a questa tipologia di tampone, per tentare di scoprire un eventuale contagio. Ricordiamo, per una maggiore affidabilità, di acquistare kit per test rapidi che presentino marchio CE e siano convalidati secondo le normative vigenti, in conformità con quanto stabilito a livello comunitario (UE) e nazionale.

Dove comprare i test rapidi per il Covid?

Generalmente questi test si possono trovare in farmacia e in alcune catene di supermercato ma per una maggiore comodità ci sono anche quelli reperibili online, così da evitare possibili contatti e lunghe code.

Uno di questi è il test AndLucky SARS-Covid-19, un tipo di tampone antigenico Certificato CE per la diagnosi del Covid-19. Ogni kit è composto da una banda di rilevazione dell'anticorpo monoclonale coronavirus anti-SARS (linea T) e da un anticorpo policlonale IgG di ratto anti-uomo sulla banda di controllo della qualità (linea C). Si preleva il campione, si inserisce nel pozzetto e questo reagisce con gli anticorpi. Assorbita la miscela, questa risale attraverso la membrana e rivela il risultato del test.

Se il campione contiene l'antigene SARS-CoV-2, la banda di rilevamento apparirà di colore violaceo-rosso che indica positività. In caso contrario, il risultato del test sarà negativo.

La cassetta del test contiene anche una banda di controllo qualità C che apparirà di colore violaceo-rosso per tutti i test validi.

Come si usa il tampone rapido

Bisogna raccogliere i campioni nasale e orofaringeo.

Per la raccolta del campione nasale è necessario inserire il tampone sterile in una narice. La punta del tampone deve essere inserita fino a 2,5 cm dall’ingresso della narice. Roteare il tampone 5 volte e ripetere l’operazione anche nell’altra cavità nasale.

Per il campione orofaringeo bisogna infilare il tampone sterile in gola raccogliendo la secrezione nella mucosa della parete delle tonsille. Strofinare sui lati e contro la parete della gola. Non toccare la lingua.

Prelevati i campioni, bisogna testarli immediatamente. Ecco i passaggi:

Lasciare che il dispositivo e la soluzione con reagente raggiungano la temperatura di15-30°C prima di eseguire il test.

Eliminare la parte superiore della bottiglina sigillata quindi aprirla. Porre la bottiglina in posizione verticale e lasciare che tutta la soluzione con reagente fluisca nel bulbo della provetta.

Raccogliere il campione

Posizionare il tampone sterile con il campione all'interno della provetta. Premere dall'esterno la testa del tampone contro la provetta mentre lo si rimuove quindi cercare di rilasciare più liquido possibile.

Attendere il risultato e consultare il medico qualora il risultato fosse positivo, oltre che osservare autosorveglianza o quarantena.