Screening cardiologico gratuito per tutti i papà donatori Avis

Abbiamo a cuore tutti i papà: questo è il nome dell’iniziativa promossa da Avis Pescara, che propone un pomeriggio di screening cardiologico gratuito per tutti i papà donatori.

La giornata, fissata per venerdì 25 marzo, prevede misurazione pressione arteriosa, ecocardiogramma, consulenza cardiologica.

Lo screening sarà effettuato dal dottor Luca Polini, Uoc di Utic Cardiologia dell’ospedale SS Annunziata di Chieti e cardiologo referente Avis Pescara.

Inoltre, il dottor Paolini è convenzionato Avis nel suo studio privato a Pescara in Via Tiburtina Valeria, 75: ogni donatore Avis avrà uno sconto per ogni prestazione sanitaria.

È opportuno effettuare la prenotazione per partecipare al pomeriggio di screening cardiologico gratuito, in quanto i posti sono limitati. Si sottolinea che verranno attuate tutte le procedure di prevenzione covid per le visite.

L’evento si terrà venerdì 25 marzo, dalle ore 15 nella sede di Avis Comunale Pescara in piazza Salvo D’Acquisto 19/21.

Prenotazioni e contatti: 085 2934219, segreteria@avispescara.com