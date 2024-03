Al centro medico Life Care di Pescara, il prossimo 6 aprile, è in programma un open day gratuito dedicato al palloncino gastrico. Previa iscrizione obbligatoria, sarà possibile prendere parte a colloqui di gruppo gratuiti con gli specialisti sabato 6 aprile dalle 10 alle 13.

Nella struttura sanitaria è disponibile il dispositivo per il trattamento di pazienti con eccesso ponderale che non prevede l’utilizzo di chirurgia, endoscopia o anestesia.

L’obiettivo raggiungibile con l’utilizzo del palloncino gastrico prevede una riduzione del peso corporeo del 10-15% in 16 settimane. Il palloncino si ingerisce sotto forma di pillola con un bicchier d’acqua e non richiede interventi chirurgici.

Il centro medico Life Care è la prima struttura ad aver introdotto questo dispositivo nella Regione Abruzzo.

Il programma per perdere peso prevede una presa in carico multidisciplinare con gli specialisti della struttura e del gruppo policlinico Abano, di cui Life Care fa parte, che hanno maturato in questo campo un’esperienza ultradecennale riconosciuta anche dalle principali società scientifiche di riferimento in questo settore.

“L’obesità – spiega il dottor Camillo Ezio Di Flaviano, responsabile dell’unità operativa di riabilitazione nutrizionale - è una malattia causata da fattori costituzionali, psicologici, culturali e ambientali che favoriscono se non determinano abitudini di vita sbilanciate che provocano un accumulo di grasso tale da nuocere alla salute con conseguenze sia mediche che psicologiche che, a loro volta, ostacolano il cambiamento delle abitudini disfunzionali perpetuandole”.

Si tratta di una patologia cronica, ma si può affrontare con armi sempre più efficaci. “La cura – prosegue lo specialista – non consiste solo nella riduzione del grasso corporeo, quindi nel dimagrimento, ma, soprattutto, nel contrastare i meccanismi endocrino-metabolici che causano il recupero del peso, per il 50% entro un anno, l’80% entro due anni”.

I pazienti, dunque, devono essere presi in carico in un percorso di cura multidisciplinare che può prevedere la terapia nutrizionale, il palloncino gastrico o la chirurgia bariatrica, sempre con il supporto psicologico-motivazionale. “Da una parte, bisogna individuare – conclude Di Flaviano - le abitudini di vita che non funzionano e sviluppare un concreto programma di cambiamento, dall’altra attenuare o risolvere le cause che perpetuano le abitudini disfunzionali”.

Il 6 aprile sarà dunque l’occasione per conoscere più da vicino la nuova metodica e gli specialisti della struttura. Oltre al dottor Di Flaviano interverranno, infatti, anche Martino Zucchella, responsabile della chirurgia generale di Villa Igea ad Ancona, e la psicologa Paola Bartolini.

Per prenotazioni: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-perdi-peso-e-cambia-la-tua-vita-con-il-programma-allurion-pescara-860899733277?aff=oddtdtcreator. E’ necessario comunicare oltre al nominativo anche una mail e un recapito telefonico per poter essere contattati dalla struttura. I posti sono limitati.