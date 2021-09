Mauro Di Ianni è il nuovo direttore dell’Ematologia Clinica di Pescara

Il professor Mauro Di Ianni è il nuovo direttore dell'unità operativa complessa (Uoc) dell’Ematologia Clinica del presidio ospedaliero di Pescara.

L'Uoc è afferente al dipartimento oncologico ematologico diretto da Patrizia Accorsi.

Di Ianni si è formato nell’università degli studi di Perugia, dove ha frequentato la Facoltà di Medicina e Chirurgia, la specializzazione in Ematologia e il dottorato di ricerca sul trapianto di midollo, la sua formazione è poi proseguita con periodi di studio all’estero (Francia e Stati Uniti).

I suoi studi sono incentrati sulla patogenesi dei disordini linfoproliferativi cronici, i modelli sperimentali di trapianto di midollo e le terapie cellulari. Numerose sono le collaborazioni scientifiche e le partecipazioni a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Ricercatore universitario nell'ateneo dell’Aquila, è quindi divenuto professore di Malattie del Sangue nell’università di Chieti-Pescara.

Non appena assunto il nuovo incarico di direttore, Di Ianni ha dato avvio a una intensa opera di riorganizzazione dell’unità operativa da lui diretta rivolta: all’attività ambulatoriale per meglio gestire le liste di attesa; all’attivazione del servizio di prelievi per il controllo periodico dei pazienti ematologici, con esenzione 048, nel laboratorio analisi del distretto sanitario di Pescara Nord a partire dal primo ottobre. I pazienti potranno recarvisi, senza prenotazione, con l'impegnativa rilasciata dallo specialista ematologo nei giorni: lunedi, martedi e venerdi dalle ore 7.30 alle ore 9.30. Ciò consentirà di migliorare la qualità del servizio e di ridurre l'assembramento nei locali del day hospital di Ematologia. «La peculiare formazione del nuovo direttore, infine, consentirà il raggiungimento di ulteriori nuovi obiettivi all’Ematologia, da sempre eccellenza nella sanità pescarese e regionale abruzzese», si legge in una nota diramata dalla Asl.