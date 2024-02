A Cepagatti il quinto incontro con gli alunni per la promozione della salute orale

A Cepagatti, l'assessorato alla Salute Pubblica, guidato da Camillo Sborgia, organizza il quinto incontro per la promozione della salute orale.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Maria Lucia D’Ancona, responsabile del servizio prevenzione Odontoiatrica Asl Pescara e Gianni Di Girolamo, responsabile Uosd Odontoiatrica e Stomatologia presidio ospedaliero Lanciano e l’istituto comprensivo di Cepagatti ha promosso il 5° incontro per la salute orale con gli alunni del 4° e 5° anno della scuola primaria.

Questa collaborazione con il distretto sanitario di Cepagatti consente, tramite l’ambulatorio di Prevenzione Odontoiatrica, di dare un servizio pubblico a tutta la popolazione scolastica del comprensorio dell’area collinare.

Inoltre l’assessore Sborgia comunica che sono iniziati i lavori per la ristrutturazione dell’edificio del distretto sanitario di Cepagatti con l’ampliamento dei posti auto, una nuova uscita automezzi e la creazione al secondo piano della “Casa della Salute”: «Certamente il presidio sanitario deve assumere un ruolo importante per erogare servizi sanitari pubblici a tutti i comuni dell’area collinare», conclude Sborgia.