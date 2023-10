Update in Neuroriabilitazione. Nuove tecnologie e percorsi terapeutico-assistenziali: a Popoli un convegno sulle tecniche riabilitative dei pazienti complessi

Al teatro comunale di Popoli si sta tenendo il convegno “Update in Neuroriabilitazione. Nuove tecnologie e percorsi terapeutico-assistenziali”, per discutere sulle metodologie di riabilitazione dei pazienti complessi con esiti di lesioni neurologiche.

Direttore scientifico del convegno è il dr. Carlo D’Aurizio, direttore Uoc medicina fisica e riabilitativa del presidio ospedaliero di Popoli. Hanno portato i saluti, a inizio lavori, il direttore generale della Asl di Pescara Vero Michitelli, il sindaco di Popoli Moriondo Santoro e la presidente dell’associazione “Il Risveglio di Manuela” Anna Verna.

La riabilitazione dei pazienti complessi con esiti di lesioni neurologiche rappresenta una delle priorità del sistema sanitario. In particolare i pazienti con ictus cerebrale e varie tipologie di gravi cerebrolesioni acquisite, quali traumi cranici, emorragie cerebrali, anossia, richiedono risposte sempre più immediate e un’assistenza qualificata, seguendo specifici percorsi che si snodano attraverso reti assistenziali integrate, come previsto ad esempio nel recente Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) del paziente con ictus deliberato dalla Asl di Pescara. L’assistenza riabilitativa rappresenta in questa ottica un aspetto fondamentale e imprescindibile, sia per la presa in carico precoce dei pazienti, sia per la definizione dei percorsi assistenziali che devono da un lato decongestionare i reparti di rianimazione, neurochirurgia e stroke unit, dall’altro assicurare un’assistenza qualificata in grado di favorire il massimo recupero delle persone colpite da eventi disabilitanti.

Il convegno mette a confronto diversi professionisti chiamati a dare risposte efficaci, in modo integrato, e può costituire il punto di partenza per creare un percorso di cure in grado di gestire situazioni complesse dal reparto di acuzie fino al reinserimento socio-familiare.

“La Asl di Pescara - afferma il direttore generale Michitelli - ha già attivato un importante polo riabilitativo, individuando nella Uoc medicina fisica e riabilitativa di Popoli dei posti letto anche in codice 75 per la presa in carico di pazienti con esiti di grave cerebrolesione acquisita. È intenzione dell’azienda potenziare questo centro e aumentare il numero dei posti letto in codice 75, utilizzando i fondi del Pnrr che saranno destinati anche alla ristrutturazione di spazi. Nello stesso tempo si porrà la massima attenzione agli altri servizi di riabilitazione ospedaliera di Penne e Pescara ed ai servizi riabilitativi territoriali, sempre nell’ottica di favorire la continuità assistenziale.”