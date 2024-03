Campagna di prevenzione nelle scuole per la giornata del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare

Si celebra il 15 marzo la giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, in particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata "binge eating (abbuffata di cibo)”.

I disturbi alimentari sono un problema di sanità pubblica e oggetto di attenzione sanitaria e sociale per la loro diffusione, per l’esordio sempre più precoce tra le fasce più giovani della popolazione (anche nei bambini di 8-9 anni) e per l’eziologia multifattoriale complessa (fonte ministero della salute).

In questa occasione è stata avviata la campagna di prevenzione promossa dall’ambulatorio dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione del presidio ospedaliero di Popoli guidato dal dr. Nicola Verna e dalla dr.ssa Luisa Andreacola, in collaborazione con il centro di salute mentale (csm) area sud sede di Tocco da Casauria, diretto dalla dr.ssa Gina Vespucci e con il servizio di neuropsichiatria infantile nella persona della dr.ssa Mariangela Farano.

L’ambulatorio dei disturbi del comportamento alimentare rappresenta lo snodo essenziale per elaborare un’analisi multidimensionale per porre una diagnosi tempestiva e per strutturare un percorso di trattamento efficace per il paziente.

Il servizio ambulatoriale è una realtà presente sul territorio dal 2012 ed è diventato nel tempo un centro di riferimento per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione grazie al lavoro di un’equipe di professionisti.

La campagna di informazione e prevenzione si terrà nelle scuole dell’istituto comprensivo San Valentino, Scafa, Caramanico. Le tre giornate dedicate alla sensibilizzazione della popolazione studentesca sul tema dei disturbi del comportamento alimentare si realizzeranno grazie al prezioso supporto del dirigente scolastico prof.ssa Valentina Palleri e alla collaborazione della psicologa dott.ssa Arianna Razzani e della dietista dott.ssa Arianna Dimmito.

I disturbi del comportamento alimentare costituiscono una sfida rilevante e urgente del mondo di oggi. L’anoressia nervosa, la bulimia e il binge eating colpiscono sempre più precocemente le fasce giovanili e provocano un urto molto forte che le famiglie spesso non sono preparate a reggere. L’importanza della diagnosi e del trattamento precoce risiede nel fatto che i disturbi aumentano il rischio di complicanze organiche significative in tutti gli apparati del corpo, con la possibilità di cronicizzazione e, nei casi più gravi, di mortalità.

Negli incontri si vuole dialogare con gli studenti cercando così di fornire loro strumenti di supporto nelle fasi più complesse e delicate dell’esistenza. L’intervento di prevenzione e sensibilizzazione mira a stimolare la riflessione dei giovani sui disturbi alimentari, educare gli studenti a seguire una nutrizione equilibrata, rendere consapevoli i ragazzi per gestire correttamente lo stress e a guidarli nel cammino di accettazione di sé.