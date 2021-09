A cosa serve lo scrub labbra e come prepararlo in casa

Oltre ai prodotti da acquistare in tutti i negozi per la cura della persona, ci sono diverse ricette che possiamo preparare in casa

Per una corretta esfoliazione, per una bocca morbida e senza pellicine, è utile effettuare periodicamente lo scrub labbra. Si tratta di una pratica meccanica basata sullo sfregamento di alcune piccole particelle che delicatamente andranno a rimuovere lo strato superiore cutaneo.

Oltre ai prodotti da acquistare in tutti i negozi per la cura della persona, ci sono diverse ricette che possiamo preparare in casa e utilizzare per fare lo scrub labbra con prodotti naturali.

Come preparare lo scrub labbra fai da te

Sono essenzialmente due gli ingredienti per preparare uno scrub labbra efficace: una sostanza idratante e una levigante. La ricetta più classica è quella che unisce il miele, nutritivo e delicato, e lo zucchero di canna, per esfoliare con dolcezza. Ma vediamo meglio quali sono le migliori 3 ricette da preparare facilmente e ottenere il massimo del risultato.

Scrub miele e zucchero. Ha proprietà antibiotiche, antiossidanti, idratanti e antibatteriche. Per prepararlo basta mescolare un cucchiaino di miele con un cucchiaio di zucchero. Inumidire le labbra, massaggiare il compost, lasciare in posa per 5 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida. Tamponare e idratare le labbra.

Scrub labbra secche. In una ciotolina mettere un cucchiaio di zucchero e uno di olio di mandorle dolci emolliente. Mescolare fino a ottenere una pasta. Massaggiare sulla parte e poi risciacquare.

Scrub labbra volumizzante. Il peperoncino è utile per riattivare la microcircolazione e rimpolpare la bocca. Mescolare un cucchiaio di miele, un cucchiaio di zucchero di canna e un pizzico di peperoncino. Massaggia il composto con leggeri movimenti circolari e sciacquare con acqua tiepida.