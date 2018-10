Serie B, il Tar accoglie il ricorso: si torna a 22 squadre

Incompetente. È il severo giudizio che il Tar del Lazio ha dato al tribunale federale nazionale in merito ai provvedimenti presi dal commissario Fabbricini nel mese di agosto.

Sono state dunque accolte le istanze presentate da Novara e Pro Vercelli, mentre sono stati respinti i ricorsi di Ternana, Siena e della stessa Pro Vercelli in merito a una riammissione in serie B di Novara e Catania.

Cinque squadre che si contendono i tre posti in ballo per i ripescaggi. Attesa la decisione del neo presidente della Figc, l'abruzzese Gabriele Gravina, anche se tutto lascia presupporre che non farà obiezione in merito alla decisione del Tar. Ora tutto passa nelle mani del collegio di garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini.

Nel frattempo, i tifosi restano basiti, le società coinvolte non sanno nulla sulla loro sorte e i poteri forti continuano a prevaricare fra loro sul ruolo decisionale.

L'unica certezza è che il Pescara resta capolista.