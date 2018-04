Roma-Barcellona: Mister Di Francesco brinda con gli amici di Sambuceto

Il personaggio della settimana è lui, Eusebio Di Francesco, lo stratega della panchina giallorossa che ieri sera ha compiuto un'autentica impresa sportiva mettendo alle corde il Barcellona di Leo Messi con un disegno tattico spregiudicato e rivoluzionario. Tutta la stampa europea ha esaltato la "remuntada" che consente alla Roma di proseguire la sua avventura nella più importante competizione per clubs. Il tecnico pescarese ha festeggiato il passaggio alle semifinali di Champions League con i fratelli e gli amici di Sambuceto in un noto ristorante della capitale, lontano da fotografi, giornalisti e tifosi.

A seguirlo allo stadio Olimpico, una folta delegazione del "Roma Club" a lui intestato e che ha sede proprio presso l'hotel Dragonara, di proprietà della famiglia Di Francesco. Lo striscione, ben visibile sulle gradinate della Tribuna Tevere, è stato issato da alcuni componenti del direttivo formato da Carlo Pace (presidente), Antonio D'Angelo (vice presidente), Denis Di Pietrantonio (segretario) e Carlo Piersante (tesoriere). Con loro anche i fratelli del mister, Maurizio e Walter mentre i genitori Arnaldo e Serena sono rimasti a casa incollati davanti la tv in compagnia dell'altra loro figlia Serena.

Durante il viaggio verso Roma, il presidente del club aveva postato su Facebook un video beneaugurante dove pronosticava la vittoria della Roma con un secco 3-0.

"Me lo sentivo - ha dichiarato Carlo Pace - e tutti noi siamo andati a sostenere Eusebio e la sua squadra con la consapevolezza che ce l'avrebbe fatta. Al fischio finale è stata un'emozione indescrivibile. Io mi sono lasciato andare ai festeggiamenti in Piazza del Popolo, mentre i miei amici hanno raggiunto il mister in un ristorante top secret".

Alla tavolata, intima, composta e sobria come nello stile dell'imperturbabile allenatore, erano presenti anche i fratelli di Eusebio e pochi fortunati fedelissimi del bar D'Angelo di Sambuceto. " Noi del Roma Club Di Francesco stiamo preparando una grande festa a fine campionato - conclude Pace - con la speranza di celebrare qualcosa di importante". Chiaro il riferimento alla coppa dalle grandi orecchie. Intanto la testa va all'imminente derby con la Lazio, in attesa del sorteggio.

Per i giocatori guidati da Di Francesco non c'è più tempo per le manifestazioni di euforia. A Nainggolan, De Rossi, Dzeko e compagni non resta che interpretare doverosamente le indicazioni del loro maestro.